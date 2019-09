Zondag aangepaste Netedag door blauwalgen AMK

20 september 2019

17u03 1 Zandhoven Zondag is het Netedag, waarbij er 40 gratis activiteiten worden georganiseerd in de verschillende steden en gemeentes aan de kleine Netevallei. Zo ook in Zandhoven, al is het programma iets aangepast door de aanwezigheid van blauwalgen in het water.

Vlaanderen, provincie Antwerpen, de regionale landschappen en tal van lokale partners zetten de vallei van de Kleine Nete tijdens de Netedag op zondag 22 september feestelijk in de kijker. “Er zijn meer dan 40 gratis activiteiten op 7 prachtige locaties”, aldus Kirsten Schoonaert, projectcoördinator Kleine Nete en Sandra Franck van Integraal Waterbeleid Netebekken. “We tonen niet alleen de realisaties in Landschapspark Pallieterland nabij de standsrand van Lier, maar focussen ook op de belangrijkste water- en natuurfuncties van ‘de Vallei van de Kleine Nete in Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven.”

Drakenbootvaren

Normaal gezien zouden bezoekers aan de Molternetebrug op de grens van Nijlen, Ranst en Zandhoven mogen drakenbootvaren, roeien, kajakken, suppen en wakeboarden op het Netekanaal aan het clubhuis van The Oar op de Kesselsesteenweg. Er werd door de aanwezigheid van blauwalgen, die een gezondheidsrisico inhouden voor mens en dier, beslist het suppen en het wakeboarden af te gelasten. Pleziervaart, zoals het drakenbootvaren, kan wel nog doorgaan. De VMM controleert nog waar de blauwalgenhaarden zich bevinden, om een advies te geven voor het roeien en het kajakken. De activiteiten die niet op het water worden georganiseerd, zoals een 3D-voorstelling van de nieuwe brug, kunnen wel nog doorgaan.