Zò zal het nieuwe vrijetijdscentrum van Zandhoven eruit zien Annelin Marien

24 februari 2020

11u42 1 Zandhoven Het nieuwe vrijetijdscentrum van Zandhoven wordt stilaan concreet: een plekje voor de jeugd onder de grond, een bibliotheek van vijf verdiepingen hoog en een zaal voor verenigingen, en dat allemaal in een modern ontwerp met 'zaagtanddak’ en originele bakstenen die een soort reliëf moeten vormen. Daarbij komt nog een grote tuin, waar Zandhovenaars kunnen relaxen bij mooi weer.

De huidige parochiezaal Sint-Jozef in de Amelbergastraat zal in de loop van 2021 plaats maken voor een gloednieuw vrijetijdscentrum, dat ten laatste in 2022 klaar moet zijn. Tussen brasserie Croonhof en het vredegerecht komt een nieuwbouw ontworpen door Bob McMaster Architecten uit Gent en KRFT uit Amsterdam, met een bibliotheek, een jeugdhuis en een zaal voor verenigingen ter vervanging van de huidige parochiezaal.

Baksteen in reliëf

Onder de grond, in de kelder, zal de jeugd komen te zitten. Een fuifzaal voor 150 personen en nog drie multifunctionele lokalen dienen voor jeugdwerking zoals Grabbelpas. Op het gelijkvloers vind je een zaal voor verenigingen met een capaciteit van 250 personen, net iets groter dan de huidige parochiezaal. De bibliotheek wordt een imposante toren van vijf verdiepingen, in exclusieve baksteen. “De rode bakstenen worden speciaal gemaakt voor de gemeente met een extra ‘hoekje’ aan, zodat het lijkt alsof de bib een soort reliëf heeft aan de buitenkant”, zegt schepen Rudy Willems (CD&V). “Dat hebben we zo gezien in Leiden, en het best van al: de bakstenen kosten niet meer dan een gewone baksteen.”

Volledig klimaatneutraal zal het gebouw niet zijn, maar we investeren wel in zonnepanelen, warmtepompen en zogenaamde ‘betonkoeling’. Rudy Willems

Het lage gedeelte van de zaal voor verenigingen krijgt een ‘zaagtanddak’ met zonnepanelen en veel ramen, waardoor er in de zaal veel natuurlijk licht binnenvalt. “We hebben geprobeerd om de nieuwbouw klimaatneutraal te houden, maar we moeten een airco installeren om ervoor te zorgen dat het er koel blijft tijdens warme zomerdagen. Volledig klimaatneutraal zal het gebouw dus niet zijn, maar we investeren wel in zonnepanelen, warmtepompen en zogenaamde ‘betonkoeling’”, aldus Rudy Willems.

Naast het vrijetijdscentrum wordt nog een pad vrijgemaakt dat leidt naar een groene tuin. “Het wordt een groot park waar al onze inwoners van kunnen genieten bij mooi weer”, aldus burgemeester Luc Van Hove (CD&V). Het kostenplaatje van het nieuwe vrijetijdscentrum is 4 miljoen euro. De bouwvergunning is er nog niet, maar de gemeente hoopt de bouw in het najaar te kunnen aanbesteden, zodat het vrijetijdscentrum zeker in 2022 klaar is.