Zijgevel van kantoorgebouw in opbouw valt onverwachts tegen de grond Sander Bral

01 juli 2020

20u01 0 Zandhoven Op de hoek van de Kanaalstraat met de Liersebaan in Zandhoven is woensdagavond om nog onbekende reden de zijgevel van een kantoorgebouw in opbouw naar beneden gekomen. Omwille van de stabiliteit liet de brandweer ook de achtergevel gecontroleerd vallen. De rest van het gebouw blijft stabiel. Niemand raakte gewond.

Het ongeval deed zich voor aan een kantoorgebouw dat momenteel in opbouw is, de werf zou al enige tijd stil liggen en ook toen de linkerzijmuur woensdagavond om een nog onbekende oorzaak naar beneden viel, was er niemand aan het werk.

“Toen het gevaarte naar beneden kwam, werd ook de achtergevel beschadigd”, weet Els Kusters van de lokale politiezone ZaRa. “Daarom liet de brandweer ook die buitenmuur gecontroleerd naar beneden komen. De twee andere buitenmuren bleven stabiel en de rest van het gebouw ook. De reden waarom de muur naar beneden kwam is nog onbekend, dat zullen experten moeten uitmaken.”

Er vielen geen gewonden bij het incident.