Ziekenzorg Pulle viert 50ste verjaardag met tentoonstelling Ben Conaerts

02 januari 2020

14u32 0 Zandhoven Ziekenzorg Pulle heeft zijn vijftigste verjaardag gevierd. Dat gebeurde met een tentoonstelling over de afgelopen vijftig jaar en met een receptie waarbij de kernleden in de bloemetjes werden gezet.

Het gemeentebestuur van Zandhoven zorgde voor een feestelijke receptie, waarop alle sponsors van Ziekenzorg, de gelegenheidsvrijwilligers én alle Pulse verenigingen waren uitgenodigd. In zijn toespraak feliciteerde schepen van Senioren Rudy Willems (CD&V) de kernleden voor het volgehouden vrijwilligerswerk en dankte hij hen voor alles wat de Ziekenzorgvereniging voor haar doelgroep in Pulle betekent. Tijdens de receptie hadden de aanwezigen ook de gelegenheid om een tentoonstelling te bezoeken over het ontstaan en de activiteiten van Ziekenzorg Pulle.

Ziekenzorg Pulle telt momenteel 22 kernleden. Zij maken zich sterk dat hun vrijwilligerswerk tijdens de komende jaren onverminderd wordt verdergezet. “De voldoening die we oogsten vanuit ons ziekenbezoek blijft een krachtige drijfveer”, zegt voorzitter Hugo Renap. “Die zorgt ervoor dat we ons werk enthousiast vol kunnen houden.”