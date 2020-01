Zesde editie van Jazza start op 24 januari AMK

07 januari 2020

12u11 0 Zandhoven Vanaf 24 januari staan er opnieuw vijf gezellige jazzavonden op het programma in Zandhoven, tijdens de zesde editie van Jazza. Carlo Nardozza Music trapt de gratis winterse jazzconcerten op gang in De Lindekens, en alle deelgemeentes komen eens aan bod.

Vanaf 24 januari is Jazza er weer, de gratis jazzconcerten georganiseerd door de gemeente. Elke vrijdagavond geniet je in een andere deelgemeente van een gezellig jazzconcert, om de donkere wintermaanden goed door te komen. Op vrijdagavond 24 januari start Carlo Nardozza Music in De Lindekens in Massenhoven, en op 31 januari spelen Les Baptistes in Het Anker in Pulle. Dunja Mees en David Thomaere geven het beste van zichzelf op 7 februari in De Cruyck in Viersel, en het Robin Elsmoortel Trio speelt op 21 februari in Hooidonk in Zandhoven. Afsluiten doet Jazza met Saudade in Pniël in Pulderbos. De concerten starten telkens om 20 uur.