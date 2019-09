Zandhovense scholen en club verhuizen naar zwembad Pulderbos na sluiting zwembad Nijlen AMK

20 september 2019

14u50 0 Zandhoven De kinderen van de g emeentelijke basisschool ‘t Kroontje van Massenhoven en Klavertje Vier-sel mogen vanaf nu gebruik maken van het zwembad van Reva in Pulderbos voor hun zwemlessen. Zij zwommen tot voor kort in het zwembad van Nijlen, dat gesloten werd voor onbepaalde duur omdat het er niet meer veilig is om te zwemmen. Ook het Kempisch Triathlon Team, dat trainde in het zwembad van Nijlen, verhuist naar Pulderbos.

Het zwembad van Nijlen is sinds 15 augustus voor onbepaalde tijd gesloten, maar ook Zandhovenaars gebruikten het zwembad. Twee scholen, de lagere scholen van Massenhoven en Viersel, en de KTT mogen daarom gebruik maken van het zwembad van het revalidatiecentrum in Pulderbos. Dat wordt door de gemeente gehuurd samen met Zoersel. Reva zal echter binnen de zes jaar verhuizen naar een nieuwe campus op de terreinen van Hooidonk in Zandhoven. Wat er met het zwembad en de gebouwen van Reva zal gebeuren na de verhuis, is nog niet geweten. Zolang de gebouwen er nog staan, mag de gemeente het zwembad blijven gebruiken, maar op de gemeenteraad is wel al nagedacht over een oplossing. Een nieuw zwembad kan de gemeente niet bekostigen, maar er wordt wel onderzocht of er eventueel een samenwerkingsverband met andere gemeentes aangegaan kan worden. Volgende week volgt overleg met verschillende gemeentes, als Zoersel, Ranst, en ook Nijlen kan eventueel aansluiten bij een intergemeentelijke samenwerking.