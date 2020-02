Zandhovens bedrijf UltraZonic ontwikkelt revolutionaire manier om endoscopen te reinigen Annelin Marien

25 februari 2020

15u50 0 Zandhoven Onvoldoende gereinigde endoscopen, daar maakt het Zandhovense bedrijf UltraZonic komaf mee. Endoscopen zijn een broeihaard van bacteriën en kunnen tot besmettingen en infecties leiden, maar met de UltraZonic Endo worden endoscopen automatisch en 100% gereinigd. “Qua patiëntveiligheid is dit een grote stap vooruit”, aldus Nancy Steenbakkers van UltraZonic.

Met een endoscoop kijkt een arts via een flexibel en zeer dun buisje in het lichaam van een patiënt, via een natuurlijke opening in het lichaam. Daardoor komen endoscopen met menselijke lichaamssappen in contact, een goede reiniging is dus noodzakelijk om infecties en besmettingen tussen patiënten te voorkomen.

“Onderzoek heeft aangetoond dat de reiniging van die endoscopen geregeld te wensen overlaat", aldus Nancy Steenbakkers, zaakvoerder en oprichter van UltraZonic. “Er zijn nog te veel kruisbesmettingen tussen patiënten, want endoscopen zijn heel moeilijk te reinigen. Na een onderzoek zit zo’n endoscoop vol menselijke secreten. Endoscopen die in ziekenhuizen manueel gereinigd worden en daarna in een wasmachine gaan, zijn vaak niet 100% proper. Een automatische voorreiniging bleek de oplossing, maar zo’n toestel bestond nog niet.”

Patiëntveiligheid

Nancy en haar echtgenoot Serge Wellens stampten zo UltraZonic uit de grond, en ze ontwikkelden de allereerste machine ter wereld die flexibele endoscopen tot in detail reinigt. “De nieuwe technologie van het toestel bestaat uit een combinatie van hardware en software met als resultaat dat de levensbelangrijke reiniging van medische instrumenten voortaan in minder tijd en dus veel efficiënter kan gebeuren. De endoscopen zijn na behandeling goed gereinigd, wat de patiëntveiligheid enorm ten goede komt.”

De UltraZonic Endo wordt al in verschillende Belgische ziekenhuizen gebruikt. Daarnaast vinden de toestellen ook hun weg naar Nederland, Zweden, Finland, Ierland, Saoedi-Arabië en Qatar. Begin maart komen zo’n 60 endoscopieverpleegkundigen een opleiding volgen bij UltraZonic. “Een toestel ontwikkelen is één, maar een juiste educatie is minstens even belangrijk”, aldus Nacny. De zorg en patiëntveiligheid kan enkel verbeteren als een toestel juist wordt gebruikt. Als ondernemer sta je niet enkel in voor de verkoop van je toestel, maar ook voor het maatschappelijk verantwoorde gebruik ervan. Als gevolg van de nieuwe aanbevelingen van Volksgezondheid organiseren we samen met de endoscopieverpleegkundigenvereniging AIEVV dus een doorgedreven opleiding voor endoscopieverpleegkundigen.”