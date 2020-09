Zandhoven wil 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030 Annelin Marien

18 september 2020

Zandhoven Zandhoven wil tegen 2030 de CO2-uitstoot verminderen met veertig procent.

De ambitie van de gemeente Zandhoven voor 2020 was twintig procent minder CO2-uitstoot. Dat werd voor 2030 scherpgesteld naar veertig procent. “Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat we tot nu toe zestien procent minder CO2-uitstoot hebben gerealiseerd”, vertelt schepen van Omgeving Steven Van Staeyen (CD&V). “We hebben al ingezet op de isolatie van gebouwen, we hebben ledlampen geïnstalleerd, het OCMW rijdt nu met elektrische wagens, we hebben veel vergunningen voor zonnepanelen goedgekeurd,... We gaan nu een nieuw engagement aan om in 2030 veertig procent minder CO2 uit te stoten tegenover 2012. We laten daarvoor een nieuw gemeentelijk klimaatplan opmaken om deze ambitieuze doelstelling te kunnen halen.”

De kosten voor het klimaatplan worden geraamd op vijf- tot zevenduizend euro.