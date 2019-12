Zandhoven stelt meerjarenplanning 2020-2025 voor Annelin Marien

20 december 2019

15u37 0 Zandhoven Gisteren stelde het CD&V-gemeentebestuur van Zandhoven haar meerjarenplanning voor, de grote krijtlijnen van hoe het schepencollege de gemeente de komende jaren wil besturen. Er komt onder andere een nieuw vrijetijdscentrum, en er wordt ingezet op de drie kernwoorden ‘gedreven, aanwezig en verantwoordelijk’. N-VA, uit de oppositie, vindt dat het meerjarenplan bestaat uit ‘lege dozen’.

Het meerjarenplan bevat onder andere plannen voor een dorpspark in Massenhoven, een cultuurhuis in Pulle, een nieuw vrijetijdscentrum (met bib, jeugdhuis en een multifunctionele zaal), een nieuw mobiliteitsplan ‘Zandhoven Schakelt’, infrastructuursubsidies voor verenigingen en een OverKophuis.

Het schepencollege van CD&V Zandhoven wil naar eigen zeggen blijven inzetten op drie kernwoorden: gedreven, aanwezig en verantwoordelijk. “We blijven als bestuur hard werken en zijn net als onze inwoners fier op onze gemeente, we besturen samen met en midden onze inwoners en verenigingen en we besturen verantwoord, werken aan concrete realisaties en blijven een financieel gezonde en aantrekkelijke gemeente”, zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V).

Planomanie

Bij de oppositie klinkt het minder enthousiast. N-VA-gemeenteraadslid Marijke Lambrechts is ontgoocheld over het plan, omdat ze te vaag zouden zijn. “Het is niet duidelijk naar welke concrete projecten het belastinggeld van de Zandhovenaar precies zal gaan. Het meerjarenplan staat vol algemene doelstellingen, maar van concrete maatregelen is geen spoor te bekennen. Telkens ontbreekt het aan antwoorden op de simpele vragen: Wat gaat er nu specifiek gebeuren? Hoe wordt het concreet gerealiseerd? En hoe wordt het betaald? Het meerjarenplan bestaat uit veel lege dozen”, zegt ze.

Ward Peeters (N-VA) vreest dat het CD&V-gemeentebestuur lijdt aan ‘planomanie’: “We moeten jammer genoeg vaststellen dat het gemeentebestuur bij de regelmaat van de klok werk wil maken van een plan, ontwerp of studie, maar nog geen idee heeft hoe ze wat wil aanpakken.”

“Onze inwoners appreciëren ons werk en vinden vooral dat het goed wonen en leven is in onze gemeente”, zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “Maar we blijven hard werken en innoveren om dat gevoel vast te houden en zelfs nog te versterken. We hebben het afgelopen jaar, samen met onze diensten en inwoners, plannen gemaakt die een positieve impact zullen hebben op onze gemeente en haar inwoners.”