Zandhoven neemt uitbating parochiehuis De Griffel in Pulle over AMK

18 september 2020

15u08 1 Zandhoven De Griffel in Pulle wordt vanaf 1 september niet meer uitgebaat door de kerkfabriek, maar door de gemeente Zandhoven. De gemeenteraad heeft namelijk een langetermijnovereenkomst afgesloten om de uitbating over te nemen.

“Het voormalige zaalcomité zat op het einde van haar Latijn, dus vroeg het aan de gemeente of wij de uitbating wilden overnemen. Een unieke kans voor onze gemeente”, zegt eerste schepen Joris Geens (CD&V). “De Griffel wordt vaak gebruikt door verenigingen, maar ook door particulieren voor feestjes. Je zou het het kloppend hart van Pulle kunnen noemen. Bovendien was de gemeente nog geen uitbater van een zaal in Pulle, dus hebben we deze kans met beide handen gegrepen.”