Zandhoven krijgt nieuwe, mobiele camera’s AMK

20 september 2019

Er komen binnenkort mobiele camera's in de gemeente Zandhoven en haar deelgemeentes. Dat heeft de gemeenteraad gisteren beslist. Wie de camera's gaat bekostigen, de politiezone ZARA of de gemeente, is nog niet beslist.

Gisteren is op de gemeenteraad besloten dat de gemeente Zandhoven mobiele camera’s gaat toelaten voor politie en ordediensten. Er waren al vaste camera’s in Zandhoven, maar mobiele camera’s zijn erop gericht om vandalisme of sluikstorten te voorkomen op verschillende plekken in de gemeente. De camera’s kunnen naar believen verplaatst worden, zodat bepaalde risicogebieden gericht opgevolgd en gecontroleerd kunnen worden. Ook in Ranst komen er zulke camera’s. Er werd ook een gebruiksreglement voor de camera’s afgesproken, en een samenwerkingsovereenkomst tussen de politie en de gemeente. “Zo zetten we in op de veiligheid van de burgers, en kunnen we plekken waar men vaak sluikstort controleren, of een enkelrichtingsstraat waar misbruik van wordt gemaakt.”, zegt Joris Geens, eerste schepen van Zandhoven. Het gaat over slimme camera’s die beweging detecteren. De aankoop van de camera’s zal natuurlijk geld kosten, maar er is nog niet beslist wie de camera’s gaat betalen: de politiezone ZARA of de gemeente.