Zandhoven krijgt 141.000 euro voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen Annelin Marien

02 juni 2020

16u09 1 Zandhoven Vlaanderen trekt 87 miljoen euro uit voor de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten misgelopen hebben. 141.410,73 euro daarvan is voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Zandhoven.

De coronacrisis trof ook het verenigingsleven hard de voorbije maanden. Lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen zagen heel wat inkomsten verloren gaan omdat hete eetfestijn, de wafelverkopen of een jaarlijks theateroptreden niet kon doorgaan. Daarom voorziet Vlaanderen 141.410,73 euro voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Zandhoven. “Deze extra middelen zijn voor veel van onze verenigingen de redding om te kunnen blijven voortbestaan en zo het sociale weefsel in Zandhoven mee vorm te geven”, zegt Zandhovens N-VA-gemeenteraadslid Ward Peeters.

De gemeente Zandhoven trof al een aantal steunmaatregelen voor de Zandhovense verenigingen. Zo wordt de huur kwijtgescholden wanneer een evenement in de gemeentelijke infrastructuur niet kan doorgaan. Er wordt uitstel van betaling gegeven voor de erfpachten aan de gemeente en annulatiekosten die verenigingen maakten door de coronamaatregelen worden overgenomen onder bepaalde voorwaarden. Daarnaast voorziet de gemeente een renteloze lening onder de vorm van ‘Zandhovense Coronabonds’ voor een maximum bedrag van 7.500 euro.