Zandhoven koopt bos in Veerstraat AMK

18 september 2020

14u52 0 Zandhoven De gemeente Zandhoven gaat een perceel bos aankopen in de Veerstraat in Viersel. Het stuk grond zal mogelijk later een speelbos worden.

De gemeente Zandhoven heeft een perceel in Viersel aangekocht voor 29.000 euro. In dat perceel in de Veerstraat ziet de gemeente veel mogelijkheden. “Dit is een uniek stuk grond in Viersel, vlak bij het centrum, de school en de chiro”, zegt schepen voor Viersel Joris Geens (CD&V). “Het ligt op een perfecte locatie om er ooit iets mee te doen. Er zijn nog geen concrete plannen, maar we kunnen er eventueel een speelbos van maken.”