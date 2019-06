Zandhoven kan zwembad Pulderbos nog eens zes jaar gebruiken, als de gebouwen blijven staan tenminste AMK

21 juni 2019

10u27 2 Zandhoven Het zwembad in Pulderbos op het domein van het Reva kan in theorie nog eens zes jaar gebruikt worden door Zandhoven en de omliggende gemeentes.

Een kanttekening: het is niet zeker dat het zwembad er nog de volle zes jaar zal staan. Reva zal verhuizen naar een nieuwe campus op de terreinen van Hooidonk in Zandhoven, waarschijnlijk binnen de zes jaar. Wat er met het zwembad en de gebouwen van Reva zal gebeuren na de verhuis, is nog niet geweten. Burgemeester Luc Van Hove: “Zolang de gebouwen er nog staan, blijven we ze gebruiken. Ik hoop dat dat nog een aantal jaar zal zijn. Maar we hebben het contract wel vernieuwd met in ons achterhoofd de mogelijkheid dat het binnen de zes jaar afgebroken zal worden.”

Het zwembad wordt vooral gebruikt voor het schoolzwemmen van de kleuter- en lagere scholen, maar buiten de schooluren en tijdens de schoolvakanties is het zwembad open voor verenigingen en particulieren. Voor hen is het dus nog even afwachten wat er de komende zes jaar met het zwembad zal gebeuren.