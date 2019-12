Zandhoven is laatste dorp in regio zonder GAS-boetes: “Gezond verstand primeert” Annelin Marien

17 december 2019

17u43 0 Zandhoven Zandhoven zal vanaf 1 januari 2020 de enige gemeente in de provincie Antwerpen zijn waar je geen GAS-boete kan krijgen. Buurgemeente Ranst start als voorlaatste gemeente wél met GAS-boetes: daardoor kan de gemeente Ranst zelf overtredingen beboeten, zoals sluikstort en lawaaioverlast. “Maar dat hebben wij in Zandhoven niet nodig”, zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V).

“Waarom wij als laatste gemeente geen GAS-boetes invoeren? Dat zijn vaak ‘kwakkelboetes’ en gekke besluitvormingen, en dat hebben wij in Zandhoven niet nodig. Veel hangt gewoon af van respect en gezond verstand.” Aan het woord is burgemeester van Zandhoven Luc Van Hove (CD&V). Buurgemeente Ranst voert vanaf 1 januari als voorlaatste gemeente van de provincie wél GAS-boetes in. “Onze collega’s van Ranst zeiden al langer dat ze GAS-boetes wilden invoeren, en het politiecollege heeft ons dan ook een uitgewerkt voorstel gegeven. Zij hoopten dat wij hierin zouden volgen, maar het schepencollege van Zandhoven heeft toch beslist om hier niet in mee te gaan.”

Logisch verstand

In het besluit van Ranst staan verschillende misdrijven waar je een GAS-boete voor kan krijgen, bijvoorbeeld hondenpoep op het voetpad laten liggen. “Maar naar onze mening zouden inwoners gewoon het logisch verstand moeten hebben dat sowieso niet te doen. Als er inwoners met de hond gaan wandelen en toch het gevoeg van hun hond laten liggen, bellen we hen even op om hen te vragen dat op te kuisen. Ons lijkt dat beter dan ineens een boete geven. Ook op zondag het gras afrijden bijvoorbeeld: er staat in het politiereglement dat dat niet mag, maar als het een hele week slecht weer is geweest en je enkel op zondag zonder nat te worden buiten het gras kan afrijden, is dat ook geen ramp. Veel hangt af van verdraagzaamheid, respect en gezond verstand, en dan zijn al die regeltjes niet nodig. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er straffeloosheid is: er zijn nog wel reglementen die bepaalde dingen verbieden, zoals sluikstorten. Als we weten wie de dader is, gaat die opdraaien voor de kosten, dus die komt er ook niet zomaar vanaf. Maar dat blijft mogelijk zonder GAS-boetes.”

Veel hangt af van verdraagzaamheid, respect en gezond verstand, en dan zijn al die regeltjes niet nodig. Luc Van Hove

Ranst en Zandhoven vormen nochtans één politiezone. Wordt dat niet moeilijker qua administratie voor de politie? “Nee, want er zijn veel gemeentes in dezelfde politiezone die een ander GAS-reglement hebben. Ik zeg maar iets: in Malle mag je zondag het gras niet afrijden, in Zoersel zaterdag niet, en in Brecht geldt nog een ander tijdstip. Dan krijg je pas moeilijkheden. De lijn tussen Zandhoven en Ranst is heel duidelijk: in Ranst mag de politie GAS-boetes uitschrijven, in Zandhoven niet.