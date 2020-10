Zandhoven gelast jaarmarkt en paardenwijding af AMK

08 oktober 2020

16u14 0 Zandhoven Geen jaarmarkt en paardenwijding in Zandhoven dit jaar: de gemeente gelast de evenementen die op respectievelijk 25 oktober en 8 november gepland stonden, af. De kermis in Zandhoven zal wél doorgaan.

“Evenementen waar vele generaties en mensen bij elkaar komen, zijn en blijven een no-go”, aldus burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “We willen geen enkel risico nemen en gaan onze verantwoordelijkheid dan ook niet uit de weg: we lassen de jaarmarkt en de paardenwijding van dit jaar af. Dit is een weloverwogen beslissing: we hebben alle mogelijke alternatieven en mogelijke maatregelen bekeken maar dan nog kan de veiligheid en voornamelijk de gezondheid van de honderden bezoekers niet gegarandeerd worden. Ook andere gemeenten lassen gelijkaardige evenementen af.”

De kermis in Zandhoven zal wel coronaproof doorgaan, weliswaar met een maximaal aantal toegelaten bezoekers. Het dragen van een mondmasker is er verplicht en er is een circulatieplan.