Zandhoven gaat sportcentrum Het Veld uitbreiden AMK

18 september 2020

14u54 1 Zandhoven De gemeenteraad van Zandhoven heeft met een princiepsbeslissing een eerste stap gezet naar een uitbreiding voor sportcentrum Het Veld.

Zandhoven wil sportcentrum Het Veld, waar onder andere voetbalclub K. Zandhoven SK, atletiekclub Apso en chiro Zandhoven gevestigd zijn, eventueel later uitbreiden. “De verenigingen van Het Veld doen het goed, zo goed zelfs dat ze later mogelijk extra ruimte zullen nodig hebben. Dat is een project van lange adem, deze beslissing is gestemd om dat te kunnen. De voetbalclub zou zo bijvoorbeeld de inkom en de kantine kunnen vernieuwen, Apso zou douches kunnen installeren en we zouden het sportcentrum nog kunnen uitbreiden. Het is belangrijk dat we groeipotentieel aanboren voor een sportsite waar zoveel Zandhovense verenigingen samenkomen”, zegt schepen voor Sport Joris Geens (CD&V).