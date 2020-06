Zandhoven gaat als eerste Vlaamse gemeente ‘telramen’ inzetten bij mobiliteitsplan Annelin Marien

24 juni 2020

17u33 0 Zandhoven De gemeente Zandhoven gaat als eerste Vlaamse gemeente actief ‘telramen’ inzetten in zijn mobiliteitsbeleid. Onder de noemer ‘Zandhoven Schakelt’ zet de gemeente de komende twee jaar, samen met de inwoners, de schouders onder dit project. De gemeente is daarbij nog op zoek naar 80 inwoners die zich voor de telramen kandidaat willen stellen.

De gemeente Zandhoven wil op basis van de kennis en feedback van de inwoners een nieuw mobiliteitsplan opstellen. Het volledige traject van het nieuwe mobiliteitsplan zal gespreid worden over een periode van twee jaar. Er wordt een mobiliteitsonderzoek gevoerd, telramen worden verdeeld onder enkele inwoners en er worden raambabbels georganiseerd om in dialoog te gaan met de inwoners. Daarmee wil de gemeente uiteindelijk eindigen bij enkele testopstellingen die de mobiliteit en de leefbaarheid moeten verbeteren.

Telramen zijn elektronische toestellen die bevestigd worden aan het raam. Op die manier kan het telraam het voorbijkomend verkeer registreren. Zandhoven is de eerste Vlaamse gemeente die deze telramen actief gaat inzetten. Daarvoor is de gemeente nog op zoek naar 80 inwoners die zich voor de telramen kandidaat willen stellen. Inschrijven kan via de website van de gemeente. Eind augustus en begin september worden er workshops georganiseerd in samenwerking met Mobiel 21 om de geselecteerde kandidaten te begeleiden en extra informatie te geven.