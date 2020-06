Zandhoven deelt subsidies voor verenigingen half jaar vroeger uit Annelin Marien

19 juni 2020

11u22 0 Zandhoven Op de gemeenteraad donderdagavond is besloten om de gemeentelijke subsidies al vroeger uit te keren aan de Zandhovense verenigingen. Die beslissing kwam er na een voorstel van Vlaams Belang Zandhoven.

Begin juni werd al bekend dat de Vlaamse overheid 141.410,73 euro voorziet voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Zandhoven. Op de gemeenteraad donderdagavond deed Vlaams Belang het voorstel om de gemeentelijke subsidies daarbij al vroeger toe te kennen, om verenigingen nog wat extra steun te geven op het moment dat ze het echt nodig hebben. Normaal worden de subsidies pas in december uitgedeeld. Voor de gemeente betekent dit geen extra kost, het enige verschil is dat de 48.000 euro aan gemeentelijke subsidies enkele maanden vroeger wordt uitgekeerd. De verenigingen zullen hun subsidies dus al in de loop van de zomervakantie op hun rekening krijgen.

De gemeente Zandhoven trof al een aantal steunmaatregelen voor de Zandhovense verenigingen. Zo wordt de huur kwijtgescholden wanneer een evenement in de gemeentelijke infrastructuur niet kan doorgaan. Er wordt uitstel van betaling gegeven voor de erfpachten aan de gemeente en annulatiekosten die verenigingen maakten door de coronamaatregelen worden overgenomen onder bepaalde voorwaarden. Daarnaast voorziet de gemeente een renteloze lening onder de vorm van ‘Zandhovense Coronabonds’ voor een maximum bedrag van 7.500 euro.