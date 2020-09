Xandres Vervloesem schuift bij Lotto-Soudal door naar het World Tourteam: “Hele eer dat ik deze kans krijg” Hans Fruyt

24 september 2020

09u54 0 Zandhoven Beroepsrenner worden op je twintigste! Het is niet iedereen gegeven. Xandres Vervloesem uit Massenhoven heeft het voor elkaar. Binnen de piramide van Lotto-Soudal groeit de belofte door naar de World Tourploeg. In de Ronde van de Isard pakte hij vorige zondag de eindzege.

In de openingsrit van de Tour de l’Isard legde Vervloesem de grondslag voor eindwinst. Hij glipte mee in een ruime kopgroep die voorop bleef. Op dag twee en drie kon hij zijn klassement nog verbeteren en werd Sylvain Moniquet, ook een landgenoot die op 1 januari prof wordt bij Lotto-Soudal, leider. Vervloesem begon de slotetappe met 45 seconden achterstand op Moniquet. “Op de eerste van drie grote beklimmingen van die laatste rit voerden de renners van de beloftenploeg van AG2R de forcing”, blikt Vervloesem terug. “Om Paret-Peintre aan de eindzege te helpen. Na die eerste col bleven we nog met twintig over. Daarna namen wij de wedstrijd in handen. Ploegmaat Maxim Van Gils zette zich op kop. Om een verdere schifting door te voeren. Leider Moniquet zat al na de eerste klim alleen. Ik belandde in een groepje achter de kopgroep waarin Henri Vandenabeele een plaatsje vond. Op de top van de slotklim had ik 1’20 achterstand op de groep met ploegmaat Henri. Aan de streep bedroeg het verschil nog slechts vijftien seconden. Tot mijn verbazing ging ik met de eindzege lopen. Terwijl ik moet toegeven dat ploegmaat Henri Vandenabeele in deze rittenkoers veel meer initiatief nam.”

De beloften van Lotto-Soudal graaiden alle klassementen: Vervloesem geel en wit, Vandenabeele punten- en bergranking. Daags na de Tour de l’Isard maakte het team van manager John Lelangue bekend dat Xandres Vervloesem en Sylvain Moniquet de twee volgende jaren de kleuren van de World Tourploeg zullen verdedigen. “Voor l’Isard was dat al beslist”, verduidelijkt Vervloesem. “Op basis van enkele heel goeie testen kreeg ik een voorstel om volgend jaar prof te worden. Sommigen zullen zeggen dat dit een jaartje te vroeg is. Ik vind het een eer dat ik deze kans krijg. Dit laten schieten leek me niet verstandig, want je weet niet wat de toekomst brengt.”

Vrijdag werkt Vervloesem de openingsrit van de Arden Challenge af. Of hij op 4 oktober de Ronde van Lombardije voor beloften rijdt, is nog niet duidelijk.