Witte Hoeve officieel ‘geknipt’ AMK

23 september 2019

De straat Witte Hoeve in Pulderbos is nu officieel ‘geknipt’. Dat is op de gemeenteraad vorige week goedgekeurd. Halverwege de straat zijn er blokken aangebracht, zodat auto’s er niet meer door kunnen. Tijdens de zomervakantie was er al een proefopstelling van de knip, en nu de resultaten van die proefopstelling positief zijn bevonden, is het formeel bevestigd en unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad dat de Witte Hoeve doodlopend is.