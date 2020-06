Wijnboetiek Vinotaire verhuist van ene notariswoning naar andere: “Hier hebben we meer ruimte voor degustaties” emz

08 juni 2020

14u54 2 Zandhoven Vinotaire plant in september haar intrek te nemen op de Langestraat 15 in Zandhoven. Zo verhuist de wijnboetiek na vijfenhalf jaar van een oude notariswoning in het dorp van Zandhoven naar het voormalig notariaat van Rochtus & Meesters. De nieuwe locatie zorgt voor uitgebreidere opslagmogelijkheden en een aparte verdieping voor proeverijen inclusief een zonneterras. “Terwijl we vroeger het vooral moesten hebben van mond-aan-mondreclame, hopen we hier ook op het passerend verkeer als cliënteel te mogen rekenen”, vertellen zaakvoerders Kelly Verbergt (38) en Bram Drexeler (38) uit Halle-Zoersel

Het was ofwel nu ofwel binnen drieënhalf jaar. Het koppel moest immers bepalen of ze de huur voor het pand op de Dokter August Sniedersstraat al dan niet zouden voortzetten. Twee dagen voor de uitbraak van de coronacrisis viel de beslissing. Vinotaire zou verhuizen naar de Langestraat. Op 15 mei werd het contract getekend. Ondertussen zijn Bram en Kelly volop bezig om ook dit voormalige notariaat om te bouwen van een zakelijke, droge woning tot een sfeervolle wijnhandel met steigerhout en warm licht. In de voortuin komen zelfs verlichte wijnranken. Het koppel hoopt de herfstdegustatie op de Langestraat te kunnen laten doorgaan.

Wel gaan de wijnhandelaars het dorp van Zandhoven missen. Al biedt de nieuwe locatie meer groeimogelijkheden. “Vroeger stonden de wijndozen op de grond. Hier hebben we garageboxen voor de opslag. De benedenruimte wordt dus een strakke winkel met focus op Europese wijnen en een aanbod aan sterke dranken. Boven zullen we de ruimte inrichten voor wijndegustatie. Daar is eveneens een keuken. Dus een diner met een traiteur en onze wijnen is perfect mogelijk. Het terras gaan we opnieuw aanleggen.” Bovendien kunnen ze de ligging uitspelen. “Er is veel passage van Lier richting Zoersel. Maar ook wie komt winkelen aan tuincentrum Rijmenants of schoenen Van Look, zal hier misschien wel eens binnen springen.”

Feesten inhalen

De verhuis in combinatie met de coronacrisis is geen evidentie. Hoewel de wijnhandel mocht open blijven, verkoos het koppel de deuren gesloten te houden tot en met dinsdag 12 mei. Wel starten ze met leveringen aan huis. “Dat draaide eigenlijk goed. Met het goede weer genoten de mensen thuis in de tuin van een wijntje.”

Dat schept ook wel vertrouwen voor de toekomst. “Tijdens de coronacrisis hebben de mensen de detailhandel ontdekt. Ook de feesten moeten nog ingehaald worden. We verwachten dat er nog veel communiefeesten en babyborrels in augustus en september gaan plaatsvinden. Hoogstwaarschijnlijk gaan we in de toekomst nog meer inzetten op de particulier dan op de horeca”, besluiten Bram en Kelly.

De zomertastings gaan nog door in de winkel op de Dokter August Sniedersstraat 1a. Die vinden plaats op iedere donderdag en vrijdag tussen donderdag 18 juni en vrijdag 10 juli vanaf 16 uur tot 20 uur. De tasting duurt per zes personen een uurtje. Inschrijven kan via info@vinotaire.be of 03 689 77 33.