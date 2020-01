Werken in Dokter August Sniedersstraat AMK

13 januari 2020

Op maandag 20 januari start Proximus met werken aan de Dokter August Sniedersstraat en de Amelbergastraat in het centrum van Zandhoven. De werken zullen maximum drie weken in beslag nemen. Het voetpad zal tijdelijk worden opgebroken, wat enige hinder voor de bewoners en handelaars met zich mee kan brengen. Alle handelaars in de werkzone blijven tijdens de werken wel bereikbaar. Alleen enkele parkeerplaatsen zullen tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. Je kan wel terecht op parking Centrum achter het gemeentehuis en parking Amelberga.