Werken aan Molenheide van start AMK

14 oktober 2019

Morgen, 15 oktober, starten de onderhoudswerken aan de Molenheide. Het fietspad in de Molenheide tussen de Rozenlaan en de Bessenlaan zal vernieuwd worden. Vanaf morgen, 15 oktober, tot en met 31 oktober is het fietspad afgesloten: fietsers volgen de omleiding via de Rozenlaan, Kleinheide en Bessenlaan. Vanaf 21 oktober zal er in de Molenheide éénrichtingsverkeer gelden: voor gemotoriseerd verkeer is er van 21 tot 31 oktober een omleiding voorzien via de Goormansstraat en de Langestraat.