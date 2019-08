Werken aan Liersebaan nog niet herbegonnen AMK

19 augustus 2019

15u40 0 Zandhoven Door onvoorziene omstandigheden op de werf, zijn de werken aan de Liersebaan na het bouwverlof nog niet terug opgestart. Wanneer de werken opnieuw kunnen beginnen, is nog onduidelijk.

Van 13 juli tot 5 augustus werd door het bouwverlof niet gewerkt aan de Liersebaan in Massenhoven, maar de werken zijn nog steeds niet terug opgestart. Door een onstabiele grondlaag in de huidige fase, moet de aannemer een andere werkmethode voor de fundering toepassen. Dat wordt nu eerst verder onderzocht, vooraleer er een nieuwe planning kan gemaakt worden.

Tussen de brug over de snelweg en de brug over het Albertkanaal is de aannemer voor het bouwverlof begonnen met het vernieuwen van de rijstroken richting Lier en met de bouw van de tunnels onder de Liersebaan en de op- en afrit van de E313. Op 20 augustus gaat de aannemer wel verder met de bouw van de tunnel onder de nieuwe op- en afrit van de E313 richting Antwerpen.

Het gemotoriseerd verkeer op de Liersebaan blijft ondertussen mogelijk in beide richtingen. Fietsers moeten wel nog tot het einde van het project de omleiding via de brug van Viersel volgen. Fietsers die in de Zagerijstraat moeten zijn, kunnen daar enkel vanaf de kant van Lier geraken. Fietsers die vanuit Zandhoven komen, moeten de omleiding over de brug van Viersel volgen om vanaf de Herentalsebaan naar de Zagerijstraat te rijden.