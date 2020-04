Werken aan Liersebaan in Massenhoven voorzichtig hervat Annelin Marien

03 april 2020

18u21 0 Zandhoven Omwille van de coronacrisis lagen de werken aan de Liersebaan in Massenhoven sinds vrijdag 20 maart volledig stil. Sinds enkele dagen zijn die werken weer voorzichtig hervat, mits social distancing.

De werkzaamheden aan de Liersebaan worden beperkt hervat zodat er zeker voldoende afstand kan worden gehouden. Volgende week bouwt de aannemer verder aan de keermuur langs de Liersebaan. Eerst legt hij enkele funderingslagen, daarna volgt de opbouw van de keermuur zelf. De tweede week van de paasvakantie wordt er niet gewerkt. Vanaf maandag 20 april zal de aannemer de draad weer oppikken.

De heropstart betekent niet dat alle activiteiten zonder meer kunnen hervatten. Voor de bouw van de fietstunnel onder de Liersebaan, bijvoorbeeld, is het niet duidelijk of arbeiders voldoende afstand kunnen bewaren. AWV en de aannemer zullen in de komende weken de mogelijkheden verder onderzoeken. De bouw van de nieuwe brug over het Albertkanaal ligt daarentegen tot nader order volledig stil.