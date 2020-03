Werken aan Liersebaan en brug in Massenhoven stopgezet voor onbepaalde duur Annelin Marien

19 maart 2020

17u49 0 Zandhoven Agentschap Wegen & Verkeer liet vandaag weten dat de werken aan de Liersebaan en de nieuwe brug over het Albertkanaal in Massenhoven voor onbepaalde duur stil worden gelegd omwille van de maatregelen tegen het coronavirus.

Vandaag zal de aannemer de activiteiten gecontroleerd afbouwen en de werf veilig achterlaten. Machines en bouwmateriaal worden aan de kant gezet of opgeborgen. Er blijft een team beschikbaar om eventuele noodinterventies uit te voeren.

De huidige verkeerssituatie blijft ongewijzigd. Verkeer rijdt plaatselijk over versmalde rijstroken en wordt met tijdelijke werflichten geregeld. Ook het jaagdpad blijft afgesloten. Fietsers volgen de gekende omleiding via de brug van Viersel.

De Vlaamse Waterweg nv laat weten dat ook de aannemer die de nieuwe brug over het Albertkanaal bouwt slechts op beperkte capaciteit draait. Vermoedelijk wordt er nog tot midden volgende week gewerkt. Daarna is de situatie op dit moment onduidelijk. De komende dagen zou er meer informatie komen over de werken.