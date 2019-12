Werken aan brug in Massenhoven zijn normaal voor bouwverlof in 2020 klaar Annelin Marien

19 december 2019

13u43 0 Zandhoven De werken aan de Liersebaan en de nieuwe brug in Massenhoven liggen al sinds het bouwverlof stil, door problemen bij de Spaanse staalbouwer en een nieuw grondonderzoek dat moest worden gehouden. Nu die resultaten er zijn, werd er een nieuwe planning opgemaakt: voor het bouwverlof 2020 zou de tijdelijke brug klaar moeten zijn.

Wegens onvoorziene omstandigheden stonden de werken sinds het bouwverlof op een lager pitje. Door onstabiele onderlagen was de bouw van een keermuur voor het nieuwe fietspad richting het jaagpad voorlopig niet mogelijk. Bijkomend grondonderzoek was nodig om een gepaste funderingstechniek te bepalen. En ook de levering van de brugonderdelen liep vertraging op wegens problemen met de staalbouwer in Spanje. Maar er is goed nieuws: de resultaten van het grondonderzoek zijn binnen, en ook de aanvoer van de brugonderdelen kwam in een stroomversnelling. Zij zijn ondertussen in de haven van Antwerpen geleverd.

Brugonderdelen

Begin januari worden de brugonderdelen via het water aangevoerd, en vervolgens ter plaatse gemonteerd. Tegen de lente zou de staalbouw van de nieuwe brug klaar moeten zijn. Daarna staat de aanleg van de wegenis op de planning. Voor het bouwverlof 2020 zou de brug op de tijdelijke positie klaar zijn voor gebruik. Dan pas kan de bestaande brug worden afgebroken.

Ondertussen wordt er verder gewerkt aan de carpoolparking, de keermuur en de autotunnel richting de Venstraat. De betonwerken voor die tunnel moeten dit jaar nog klaar zijn. Tegelijkertijd starten de eerste grondwerken voor de nieuwe op- en afritten van de E313 richting Antwerpen. Van maandag 23 december tot maandag 6 januari 2020 is het kerstvakantie en liggen de werken volledig stil. De huidige werfinrichting blijft behouden en ook aan de verkeerssituatie verandert er niets.