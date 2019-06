Werken aan brug Albertkanaal lopen vertraging op door problemen bij Spaanse staalbouwer AMK

14 juni 2019

14u31 1 Zandhoven Door vertragingen moeten de werken aan de brug over het Albertkanaal in Zandhoven tijdelijk stilgelegd worden. Sinds vorig jaar werken het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en De Vlaamse Waterweg aan de heraanleg van de Liersebaan (N14) en de vernieuwing van de brug over het Albertkanaal. De brug blijft wel open, om de hinder voor het verkeer beperkt te houden. De werken aan de Liersebaan zelf gaan ook gewoon verder.

Problemen bij de staalbouwer in Spanje, die het brugdek moet fabriceren, zijn de oorzaak van de vertragingen aan de bouw van de brug over het Albertkanaal. Eind deze week zullen de werken tijdelijk stilgelegd worden. De vertraging zal vermoedelijk oplopen tot enkele maanden, wellicht zal de aannemer in het najaar de werkzaamheden voor het verhogen van de brug opnieuw aanvatten.

Er is ook goed nieuws: het jaagpad op de rechteroever (kant Zandhoven) zal vanaf volgende week weer opengesteld worden voor fietsers. Het jaagpad aan de overkant van het kanaal blijft wel afgesloten. En ook de heraanleg van de Liersebaan gaat gewoon door. De brugvoegen op de brug over de E313 worden vernieuwd, en er worden nieuwe rijstroken van de Liersebaan richting Lier aangelegd. Omdat de ruimte op de brug over de E313 beperkt is, geldt er sinds de start van deze fase eenrichtingsverkeer op de Liersebaan tussen de Kerkstraat en de oprit naar de E313 richting Hasselt. Het verkeer van Zandhoven richting Lier blijft mogelijk. Het verkeer in de andere richting volgt een omleiding via de Herentalsebaan, Hofstraat en Vierselbaan. In de week van 8 juli (voor de start van het zomers bouwverlof) kan het verkeer weer in beide richtingen over de Liersebaan rijden.