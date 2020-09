Wel kermis, geen markt in Zandhoven dit jaar AMK

20 september 2020

09u07 0 Zandhoven De kermissen in Massenhoven en Zandhoven mogen als alles goed gaat doorgaan in oktober, de markten die daarbij horen, niet.

De gemeente Zandhoven besloot eerder al om alle evenementen tot eind augustus af te gelasten. Daardoor kon de populaire veeprijskamp en kermis in Pulderbos en Pulle niet doorgaan. Maar de kermis van Massenhoven en Zandhoven in oktober mogen normaal gezien we doorgaan. “Die kunnen coronaveilig worden georganiseerd”, aldus burgemeester Luc Van Hove (CD&V), “al is het wel onder voorbehoud van de coronacijfers. De bijhorende rommelmarkt in Massenhoven en jaarmarkt in Zandhoven zijn met de drankkramen dan weer moeilijker om coronaveilig te laten plaatsvinden, dus die gaan niet door.”