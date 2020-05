Weiland in domein Krabbels wordt omgetoverd tot loofbos Annelin Marien

20 mei 2020

15u02 0 Zandhoven We moeten nog even geduld hebben, maar heel waarschijnlijk komt er tegen 2022 een nieuw bos in Pulle, aan domein Krabbels. Het bos zal zo’n 1,2 hectare groot zijn, met een kleine 2.000 bomen, en komt er op initiatief van Bosgroep Antwerpen-Zuid en Gaëtan van de Werve van domein Krabbels.

Het bos, dat een inheems loofbos zal worden, komt op het privédomein Krabbels in Pulle. Privé-eigenaar Gaëtan van de Werve had er nog een stuk weiland liggen dat perfect bebost kan worden. Gijs Bracke van Bosgroep Antwerpen-Zuid verduidelijkt dat het technisch gezien niet om een nieuw bos gaat, maar om een compensatiebos. “Omdat er ergens anders een bos is gekapt, wordt er in Pulle een 'nieuw’ bos aangeplant. Het gaat om een lang traject, de bomen zullen er pas ten vroegste in de winter van 2021 staan. De vergunning is er en de eigenaar is heel gemotiveerd, maar als het dossier ergens afspringt, kan het zijn dat er binnen drie jaar nog geen bos staat. Maar uiteraard hopen we dat de goedkeuring er snel is, en dan kunnen we hopelijk snel aan de slag.”