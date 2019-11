Wat kan jij doen voor het klimaat? Binnenkort lezing in de Populier AMK

15 november 2019

11u03 0 Zandhoven Vraag je je af wat jíj kan doen voor het klimaat? Vrijdagavond 13 december organiseert de gemeente Zandhoven in samenwerking met Zonnewind de voordracht ’Tien klimaatacties die werken’. Expert Pieter Boussemaere komt daarvoor speciaal naar de Populier.

Klimaatopwarming is een zeer actueel onderwerp, we worden er bijna dagelijks mee geconfronteerd. Ben jij geïnteresseerd in wat jij kan doen voor het klimaat? In de voordracht ‘Tien klimaatacties die werken’ vertrekt Piete Boussemaere van de naakte feiten om te komen tot 10 wetenschappelijk onderbouwde, doelgerichte en haalbare oplossingen. Boussemaere is docent geschiedenis en klimaat aan de Vives Hogeschool in Brugge en auteur van verschillende boeken over het klimaat. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek loodst Pieter de aanwezigen in een praktische en attractieve lezing door 10 acties die ieder van ons kan ondernemen om de opwarming van de aarde te verminderen.

De lezing vindt plaats op 13 december om 19.30 uur in de Populier Zandhoven. Inkom is gratis.