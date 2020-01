Wagen gaat meermaals over de kop op E313 in Massenhoven: slachtoffer zwaargewond Sander Bral

10u36 0 Zandhoven Op de E313 richting Antwerpen deed zich zaterdagavond laat een ongeval voor ter hoogte van Massenhoven (Zandhoven). Om een nog onbekende reden verloor de bestuurder van een personenwagen de controle over haar stuur en knalde ze tegen de middenberm van de snelweg. Haar wagen ging verschillende maal over de kop. Ze werd zwaargewond afgevoerd.

Het slachtoffer moest door de brandweer bevrijd worden uit haar wagen vooraleer ze met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht. De omstandigheden van het ongeval zijn in onderzoek. Mogelijk was er overdreven snelheid in het spel maar dat werd niet officieel bevestigd.

De E313 richting Antwerpen was een uur lang volledig afgesloten zodat hulp- en takeldiensten veilig hun werk konden doen.