W-Kracht tekent beroep aan tegen negatieve beslissing over windmolens, burgemeester teleurgesteld: “Nu begint hele spel van voor af aan” Annelin Marien

24 juni 2020

11u48 0 Zandhoven W-Kracht tekent beroep aan tegen de beslissing van minister Zuhal Demir (N-VA) om de geplande windmolens aan het Albertkanaal geen vergunning toe te kennen. Burgemeester Luc Van Hove (CD&V) is teleurgesteld: “Nu begint heel het spel weer van voor af aan.”

De windmolensaga in Zandhoven is ondertussen al van in 2017 bezig. Toen diende firma W-kracht uit Loppem een aanvraag in voor de bouw van twee windmolens in Massenhoven en Viersel. Het actiecomité Rust in Zandhoven diende toen 888 bezwaarschriften in, omdat de omwonenden vreesden voor overlast. Ook de gemeente, het gewest en de provincie gaven een negatief advies voor de windturbines. Toenmalig minister Joke Schauvliege (CD&V) besliste, tegen alle negatieve adviezen in, toch groen licht te geven voor de windmolens, de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde die.

10 meter lager

In september 2019 diende W-kracht een nieuwe aanvraag in voor de windmolens, die deze keer 10 meter lager zouden zijn dan de 150 meter die eerst gepland was. De 888 bezwaarschriften telden niet meer, en er moesten nieuwe adviezen uitgebracht worden. Er werden 1.244 nieuwe bezwaarschriften ingediend door omwonenden, en opnieuw waren alle adviezen negatief. Minister Zuhal Demir (N-VA) volgde dat negatief advies in januari, en keerde geen vergunning uit voor de windmolens. “Laat de wind nu maar gaan liggen”, besloot burgemeester Luc Van Hove (CD&V).

Maar W-Kracht geeft zich niet gewonnen, en tekent nu beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Nu begint heel ‘het spel’ weer van voor af aan”, zucht burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “Wij zullen ons hierover op het schepencollege maandag beraden, en waarschijnlijk stellen we dan ook weer een raadsman aan om de procedure verder te zetten. We hebben van in het begin alle juridische stappen gezet om de windmolens hier weg te houden, dus dat zullen we nu ook weer doen. Dit heeft ons al veel geld gekost, ik vind het dus heel betreurenswaardig dat W-Kracht beroep aantekent, want behalve Joke Schauvliege hebben alle instanties negatief advies gegeven voor de bouw van de windmolens. Maar ze komen er niet, daar zullen we alles aan doen.”