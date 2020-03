VTI Zandhoven doneert 150 mondmaskers aan Stuivenberg Annelin Marien

17 maart 2020

11u40 0 Zandhoven Een mooi gebaar van VTI Zandhoven: de school doneert 150 mondmaskers aan het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen. Nu de leerlingen van het VTI geen les hebben, worden de mondmaskers voor de praktijklessen van houtbewerking ingezet in de strijd tegen het coronavirus.

Na de oproep van viroloog Marc Van Ranst om mondmaskers te doneren aan ziekenhuizen, doet ook het VTI in Zandhoven zijn duit in het zakje. “De vrouw van een van onze collega’s is verpleegkundige in het Stuivenbergziekenhuis, dus hebben we haar 150 mondmaskers van de school meegegeven”, aldus directeur Peter De Keulenaer. De mondmaskers worden normaal gebruikt voor de praktijklessen van houtbewerking, maar de leerlingen hebben op dit moment geen les.

“We willen als school het goede voorbeeld geven, en helpen waar we kunnen”, zegt De Keulenaer. “Onze mondmaskers worden voorlopig toch niet gebruikt, dan vinden we het niet meer dan onze plicht om ze in deze tijden te doneren aan mensen die ze veel beter kunnen gebruiken dan wij. Als de lessen weer starten, zullen we er wel nieuwe kopen, maar ondertussen zijn mensen die er echt nood aan hebben, geholpen.”