Vrouw riskeert celstraf voor cannabisplantage in huurwoning: “Ik werd gedwongen om pand te huren” Jef Van Nooten

15 november 2019

11u30 0 Zandhoven Een vrouw die een huis huurde aan de Beemdweg in Pulderbos (Zandhoven) riskeert een gevangenisstraf van 18 maanden. In de woning werd een plantage ontdekt met 546 cannabisplanten. “Ik werd gedwongen om de woning te huren”, beweert de vrouw.

De politie ontmantelde in het najaar van 2018 cannabisplantages in Zandhoven, Mol, Balen en Geel. Drie mannen die betrokken waren bij de vier plantages – waaronder de 39-jarige Yilmaz A. uit Dessel – werden eerder al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar. Vrijdag stond de 38-jarige huurster van de woning aan de Beemdweg in Pulderbos terecht. In de woning was een cannabisplantage met 546 planten ingericht. De vrouw woonde zelf niet in de woning, maar was volgens het openbaar ministerie op de hoogte dat er een cannabisplantage was ondergebracht. “Ik wist niks af van de cannabisplantage”, zegt de vrouw. “Bovendien werd ik door iemand die ik in een danscafé had leren kennen, bedreigd en onder druk gezet om die woning te huren.”

Volgens de openbare aanklager is er geen enkel bewijs dat de vrouw effectief werd gedwongen om het huurcontract af te sluiten. Ze vraagt een celstraf van 18 maanden. Iveka eist een schadevergoeding van 32.000 euro omdat de elektriciteit voor de plantage voor de meter werd afgetapt.