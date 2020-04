Vrijwilligers Onze Lieve Vrouw van Troost steken rusthuispersoneel en bewoners hart onder de riem Kristof De Cnodder

24 april 2020

14u55 0 Zandhoven De vrijwilligers van woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw van Troost in Zandhoven hielden vanmiddag een morele steunactie voor het rusthuispersoneel en de bewoners. Met een spandoek en een streepje muziek uit de oude doos staken de vrijwilligers de mensen die dagdagelijks rondlopen in het rusthuis een hart onder de riem.

“In Onze Lieve Vrouw van Troost zijn in normale omstandigheden ongeveer veertig vrijwilligers actief”, vertelt Willy Reyniers, één van de initiatiefnemers van de steunactie. “Die vrijwilligers houden onder andere de cafetaria open of gaan bijvoorbeeld eens wandelen met de bewoners. Door de coronacrisis is dat allemaal niet meer mogelijk, want we mogen het rusthuis voorlopig niet binnen. Onlangs ontstond binnen de vrijwilligersgroep het idee om ons toch eens te laten zien aan het rusthuis. In deze moeilijke tijden willen we het personeel op onze manier bedanken voor de inspanningen en de bewoners wat extra moed geven.”

De vrijwilligers trokken rond de gebouwen van het woonzorgcentrum en toverden bij veel mensen een glimlach op het gezicht. “Ons rusthuis vormt een hechte gemeenschap. Dat werd met deze actie eens te meer bevestigd”, zegt directrice Charlotte Leemans. “Onze mensen missen de vrijwilligers en ze waren blij dat ze hen nog eens van op afstand konden zien. We zitten in een intense periode, maar komen die vrij goed door. Initiatieven als dit geven iedereen nog een duwtje in de rug.”