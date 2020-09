Vrachtwagen laat oliespoor achter op E313 in Zandhoven Jasper van der Schoot

11 september 2020

14u42 1 Zandhoven De brandweer werd vrijdagmiddag opgeroepen nadat een vrachtwagen een oliespoor had achtergelaten op de E313 in Zandhoven. De oorzaak bleek een technisch defect aan de motor. Er was even verkeershinder.

Rond 13.10 uur kregen de brandweer en de federale wegpolitie een oproep dat een vrachtwagen technische problemen had gekregen op de E313 in Zandhoven. Bij aankomst bleek dat het voertuig een defect had aan de motor waardoor er heel wat olie op het wegdek lekte. De rechterrijstrook werd een tijdje afgesloten, zodat de brandweer het oliespoor kon neutraliseren en het wegdek kon schoonspuiten. Dat veroorzaakte even verkeershinder.

Omdat de brandweer tijdig kon ingrijpen, heeft de combinatie van de warme motor en het oliespoor geen brand veroorzaakt.