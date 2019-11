Volgende week staan senioren op de eerste plaats in Zandhoven AMK

15 november 2019

11u27 0 Zandhoven Een hele week lang worden senioren in Zandhoven in de schijnwerpers gezet. De gemeente organiseert namelijk de ‘Week van de Senioren’: van maandag tot vrijdag zijn er verschillende activiteiten gepland.

Op maandag 18 november smeren senioren best de stembanden, want er wordt een zangnamiddag georganiseerd. Zangtalenten zijn welkom om 13 uur in De Populier (Populierenhoeve 22).

Op dinsdag 19 november wordt in woonzorgcentrum OLV van Troost een rondleiding gegeven. Afspraak om 13:30 uur of om 14:30 uur aan het Nazarethpad 107.

Op donderdag 21 november organiseert ook woonzorgcentrum Pniël in Pulderbos een rondleiding. De rondleiding vertrekt om 13:30 uur, 14 uur en 14:30 uur aan de Rusthuislaan 21 in Pulderbos.

De week van de senioren wordt afgesloten met een cinema in De Populier, waar ook een stand van het OCMW zal staan. De film ‘Achter de wolken’ start om 13:30.

Alle activiteiten zijn gratis, inschrijven op voorhand is verplicht. Info en inschrijving aan Dienst Onthaal (Liersebaan 12) of via 03 410 16 20 of info@zandhoven.be.