Volgende week kan elke Zandhovenaar zijn KaZo!-cheque komen ophalen Annelin Marien

22 juni 2020

10u09 0 Zandhoven In maart maakte de gemeente Zandhoven al bekend dat elke inwoner een KaZo!-geschenkcheque ter waarde van 10 euro zou krijgen, om de lokale economie te steunen. Zandhovenaars krijgen eind deze week een uitnodiging in de bus om op maandag 29 en dinsdag 30 juni hun cheque te komen ophalen op verschillende punten in de gemeente.

De KaZo! zal worden aanvaard bij elke deelnemende handelaar in de gemeente, en is drie maanden geldig. “Omdat de handelaars nú steun nodig hebben", klinkt het bij CD&V. De ingeruilde KaZo!’s dienen ook als tombola met als prijs een KaZo! Resto van 50 euro, te gebruiken bij de plaatselijke horeca.

Eind deze week vertrekt er een uitnodiging naar elke inwoner, rondgebracht door de coronavrijwilligers van de gemeente, om je bon te komen ophalen op een gemeentelijke locatie in elk van de deelgemeentes. Elke inwoner kan zijn bon dus zelf komen ophalen op maandag 29 of dinsdag 30 juni. Als dat niet past, kan je later nog langskomen op het gemeentehuis. Op de uitnodiging zal staan wanneer en waar je best langskomt om de KaZo! te komen ophalen.