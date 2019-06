Vlaams Belang Zandhoven wil extra vergoeding voor bij- en voorzitters verkiezingen AMK

21 juni 2019

Op de gemeenteraad opperde Vlaams Belang Zandhoven voor bijkomend presentiegeld voor de voorzitters en bijzitters van de Zandhovense kiesbureaus tijdens de voorbije verkiezingen van 26 mei. Die willen ze geven in de vorm van KaZo!-geschenkencheques van 40 euro voor de bijzitters en 60 euro voor de voorzitters. “We willen een extra steun voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de democratie en die geen excuses hebben gezocht om niet te hoeven komen. De €40 euro die ze al krijgen, volstaat niet.” aldus Paul Stulens (Vlaams Belang). Het voorstel is niet goedgekeurd in de gemeenteraad. Burgemeester Luc Van Hove reageert dat de bij- en voorzitters al bedankt worden met een uitgebreide receptie, waarvoor de betreffende mensen binnenkort uitgenodigd zullen worden.