Vier bewoners van Onze-Lieve-Vrouw van Troost besmet met corona, maar toestand is stabiel Annelin Marien

02 april 2020

In woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Troost zijn vier bewoners besmet met het coronavirus. "Hun toestand is stabiel en we staan in nauw contact met de families om hen zo goed mogelijk te informeren over de situatie van onze bewoners", aldus directrice Charlotte Leemans.

Vier bewoners van woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Troost hebben vorige week positief getest op Covid-19. “We volgen alles van in het begin strikt op, dus toen we zagen dat de bewoners symptomen vertoonden, hebben we snel gereageerd”, vertelt directrice Charlotte Leemans. “De vier bewoners komen uit dezelfde afdeling voor mensen met dementie, die we volledig hebben afgesloten van de rest van het woonzorgcentrum. Er is niemand toegelaten buiten ons personeel, ook mantelzorgers niet.”

De vier bewoners worden opgevolgd door een arts, en voor het personeel is er extra bescherming. “Er zijn tot nu toe nog geen bijkomende gevallen gesignaleerd in andere afdelingen, en ook ons personeel is nog gezond. We hebben een gemotiveerd team dat er alles aan doet om dit in goede banen te leiden, we hebben dus alles onder controle. We staan ook in nauw contact met de families van de betrokkenen, maar hun toestand is zeker en vast stabiel.”

“Het leven gaat hier rustig verder, alle 153 bewoners zijn hier veilig”, aldus Leemans. “Er zijn ook nog geen overlijdens vastgesteld in maart: we werken hard aan een goede zorg voor iedereen.”