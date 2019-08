Veelbelovend weekend in Zandhoven AMK

26 augustus 2019

15u50 0 Zandhoven Aankomend weekend in Zandhoven ziet er veelbelovend uit: zowel de jaarlijkse jumping als de tweejaarlijkse verenigingenbeurs staan op het programma. Het hele weekend lang kan je op het jumpingterrein van de Populierenhoeve terecht voor de jumping, en op zondag is er de verenigingenbeurs in de Populier.

De jumping in Zandhoven is een jaarlijks terugkerend event, met op vrijdag 30 augustus een seniorennamiddag. Alle senioren uit de gemeente zijn welkom voor een hapje en ontvangen een attentie, met een optreden van The Animo's. De jumping zelf is een nationale wedstrijd met meer dan 15.000 euro aan prijzengeld. Elke dag van het jumpingweekend staan er proeven van 1,20 meter tot 1,45 meter op het programma voor de ruiters en hun paarden. De kinderen kunnen zich gratis vermaken in de speelbus, op de fietsen op rollen, aan het ballenkraam, met vliegertjes, pony’s of op de trampolines. Zaterdag zal er ook een klimmuur staan, en op zaterdag en zondag is er een speleoburcht voor de echte durvers.

Op 1 september kan je in de Populier kennis komen maken met allerlei lokale verenigingen op de tweejaarlijkse verenigingenbeurs. In de loop van de dag zijn er ook verschillende demo’s en optredens. En natuurlijk is er met dit warme weer ook voldoende drank voorzien.