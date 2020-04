VBS K.L.A.P.ROOS in Pulderbos is klaar voor 15 mei: “Maar preteaching verderzetten leek ons beter” Annelin Marien

29 april 2020

15u46 0 Zandhoven Na de periode van ‘preteaching’, waarbij kinderen thuis taken kregen, maken scholen zich klaar voor een gedeeltelijke heropstart van het onderwijs op 15 mei. In de lagere scholen in Vlaanderen mag er weer les worden gegeven aan het eerste, tweede en zesde leerjaar. Directrice Nadine Grielen van VBS K.L.A.P.ROOS in Pulderbos is er alvast klaar voor, hoewel de opvang van kinderen niet simpel zal worden.

Vrije Basisschool K.L.A.P.ROOS maakt zich stilaan klaar om opnieuw les te geven aan de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar, zoals vrijdag door de Nationale Veiligheidsraad is beslist. Op vrijdag 15 mei mogen zij weer enkele dagen naar school. Maar de grootste moeilijkheid zal de opvang zijn van kinderen die nog geen les krijgen. Scholen zullen hiervoor immers nog steeds instaan, en nu de meeste ouders op 11 of 18 mei weer mogen gaan werken, zullen er dus veel meer kinderen moeten worden opgevangen door de school.

Gemeentezaaltje

Directrice Nadine Grielen: “Lesgeven aan het eerste, tweede en zesde leerjaar, dat komt helemaal in orde. Alleen de opvang voor de andere kinderen wordt niet simpel. We hebben momenteel zes kleuterklassen, maar van zodra die vol zitten, komen we niet toe met onze lokalen. Leerkrachten zijn er genoeg, het probleem is vooral de logistiek. Eventueel wil de gemeente ons helpen met het gemeentezaaltje, ik hoop in ieder geval dat ik tegen niemand hoef te zeggen dat hun kind op school niet terecht kan. Maar we houden de hoop erin!”

En wat met kinderen die vanaf 15 mei onwettig afwezig zijn? “Daar gaan we zeker niet hard tegen optreden, we kennen onze leerlingen en ouders daar ook in. Uiteraard proberen we iedereen zoveel mogelijk naar school te krijgen, maar als ouders beslissen hun kind niet te sturen, kunnen wij daar niet veel aan veranderen.”

Kinderen kijken uit naar die ‘eerste schooldag’, maar het zal niet verlopen zoals ze gewend zijn. Nadine Grielen

Directrice Nadine is evenwel niet onverdeeld positief over de heropstart van de scholen. “Eerlijk gezegd denk ik dat het preteachen waarmee we nu bezig zijn, efficiënter is dan wat de regering verwacht na 18 mei. De opstart van preteaching was even ‘heavy', maar ondertussen loopt dat vlot. Ik snap ook wel dat ouders die moeten gaan werken het niet makkelijk hebben met hun kinderen thuis, maar voor de kinderen zelf is deze situatie ook niet ideaal. Zij kijken uit naar die ‘eerste schooldag’, maar het zal niet verlopen zoals ze gewend zijn: in afgebakende zones, met de strenge hand... Dat is niet waar wij voor staan, we zouden liever onze kinderen op een warme manier onthalen. Die heropstart zal in het begin toch even moeilijk zijn. Maar we blijven positief.”