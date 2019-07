Vanaf woensdag weer verkeer in twee richtingen op Liersebaan AMK

09 juli 2019

13u17 2

De werken op de Liersebaan aan de brug over de E313 zijn afgerond, waardoor het verkeer vanaf woensdag weer in beide richtingen over de Liersebaan rijden. De signalisatie wordt aangepast en er wordt een nieuwe verkeerslichtenregeling ingesteld. Fietsers blijven nog tot het einde van het project de omleiding via de brug van Viersel volgen.

Zodra het verkeer weer in twee richtingen op de Liersebaan kan rijden, zal ook de Zagerijstraat weer vanuit de twee kanten bereikbaar zijn voor auto- en vrachtverkeer. Fietsers die in de Zagerijstraat moeten zijn, kunnen daar enkel vanaf de kant van Lier geraken. Fietsers die vanuit Zandhoven komen, moeten de omleiding over de brug van Viersel volgen om vanaf de Herentalsebaan naar de Zagerijstraat te rijden.

Op www.wegenenverkeer.be/zandhoven vind je altijd de meest recente informatie over het project.