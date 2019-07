Vanaf vandaag oppompverbod in Klein Beek, Tappelbeek en Molenbeek AMK

04 juli 2019

Vanaf vandaag, 4 juli, geldt er een captatieverbod. Het is dus verboden om water op te pompen uit waterlopen in het stroomgebied van de Klein Beek, de Molenbeek en de Tappelbeek. Dat besliste de Antwerpse gouverneur, omdat door de aanhoudende droogte het waterpeil kritisch laag is. In negen stroomgebieden, waaronder dus in Zandhoven, is het verboden om water te halen uit de waterwegen, ter bescherming van het watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.

Het captatieverbod betekent dat er geen water mag opgepompt worden om er velden en tuinen mee te beregenen. Visvijvers moeten volledig worden afgekoppeld van de waterlopen. Alleen zeer uitzonderlijk capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, wordt niet verboden en blijft toegelaten.

Het verbod blijft geldig tot het door een politiebesluit wordt opgeheven, minstens tot en met 29 juli. De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op.