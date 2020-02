Ultrarunner Alain Aerts organiseert loop en pastaparty voor De Zandschakel Annelin Marien

12 februari 2020

Op zondag 16 februari doet ultrarunner Alain Aerts (55) uit Massenhoven het weer: na zijn 24-urenloop in november , organiseert hij opnieuw een loop om het goede doel te steunen. Deze keer geen 24 uur, maar een tour van 10 of 16 kilometer, met achteraf een pastaparty in Zaal Stefaan.

Sportievelingen die graag een steentje bijdragen aan het goede doel, kunnen op zondag 16 februari deelnemen aan de Runningfriends-loop en pastaparty. Ultraloper en organisator Alain Aerts, een kwieke vijftiger uit Massenhoven, liep al verschillende keren ultramarathons van meer dan 100 kilometer, en die passie koppelde hij al vaker aan een goed doel: elk jaar organiseert hij in Massenhoven de Tettenkotloop (in 2018 ging de opbrengst naar het revalidatiecentrum in Pulderbos), en hij organiseerde ook al de Doppenloop in Zandhoven ten voordele van de vzw Somival. Vorig jaar liep hij voor de Warmste Week al eens 170 kilometer in 22 uur tijd tijdens de Warmathon, en hij liep ook 24 uur lang ten voordele van De Zandschakel op 30 november 2019.

Vrije gift

Ook nu koos hij het lokale goede doel De Zandschakel, een vzw die kwetsbare gezinnen uit de eigen gemeente helpt. “Dat vind ik een heel mooi goed doel, want je verschiet ervan hoeveel mensen toch nog wat extra hulp nodig hebben", zegt Alain. “Zondag kan iedereen die wil om 10 uur starten aan een loop van 10 of 16 kilometer met begeleiding, en er is ook een wandeling voorzien van 8,6 kilometer. Ikzelf begeleid de loop van 16 kilometer.” Meelopen is gratis, maar vrije giften zijn natuurlijk toegestaan.

Alains vrouw, Inge Maeremans, zal vooral de pastaparty op zich nemen. “Zij begint zaterdagavond al aan de spaghettisaus, zodat we zeker genoeg hebben voor iedereen!”, aldus Alain. De pastaparty start om 12 uur in Zaal Stefaan, waar ook de lopers starten en aankomen. Een pasta kost 8 euro, en natuurlijk zijn ook niet-lopers welkom voor een lekkere spaghetti!