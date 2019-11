Ultrarunner Alain Aerts gaat 24 uur lopen voor het goede doel, en jij kan meedoen Annelin Marien

15 november 2019

16u00 0 Zandhoven Sportievelingen die graag een steentje bijdragen aan het goede doel, kunnen op 30 november een rondje meelopen op het gemeentelijk loopparcours in Massenhoven. Ultraloper Alain Aerts (55) organiseert er namelijk een 24-urenloop ten voordele van De Zandschakel, en jawel: hij gaat zelf 24 uur lang rondjes van 5 kilometer lopen.

Dat lopen Alains passie is, steekt hij niet onder stoelen of banken. Die kwieke vijftiger uit Massenhoven liep al verschillende keren ultramarathons van meer dan 100 kilometer. En die passie koppelde hij al vaker aan een goed doel: elk jaar organiseert hij in Massenhoven de Tettenkotloop (in 2018 ging de opbrengst naar het revalidatiecentrum in Pulderbos), en hij organiseerde ook al de Doppenloop in Zandhoven ten voordele van de vzw Somival. Vorig jaar liep hij voor de Warmste Week al eens 170 kilometer in 22 uur tijd, tijdens de Warmathon, dit jaar wilde hij het lokaler houden.

Blijven lopen

“Op 30 november om 16 uur vertrek ik aan het gemeentelijke loopparcours in Massenhoven, en 24 uur later, op 1 december om 16 uur, kom ik aan”, vertelt Alain enthousiast. “Omdat ik dit jaar voor de Warmste Week iets lokaal wilde doen, kwam ik op het idee om hier in Massenhoven een loopevenement te organiseren.” Hij koos ook een lokaal goed doel uit. De opbrengst van de 24-urenloop gaat namelijk naar De Zandschakel, een vzw die kwetsbare gezinnen uit de eigen gemeente helpt. “Dat vind ik een heel mooi goed doel, want je verschiet ervan hoeveel mensen toch nog wat extra hulp nodig hebben.” Alains vrouw, Inge Maeremans, zal tijdens de 24 uur in een tentje jenever en soep verkopen, en ook de week voor en na het event verkoopt ze soep voor De Zandschakel.

Als alles meezit, loopt Alain zo’n 180 tot 200 kilometer op 24 uur. “Dat is vermoeiend, maar in februari ben ik van plan om in de Ardennen een trail van 250 kilometer te lopen”, vertelt hij. “Je moet gewoon blijven lopen! Vanaf dat je even gaat zitten, is het gedaan. Dus prop ik al wandelend wel een sandwich met choco in mijn mond, en daarna loop ik gewoon verder.”

‘s Nachts lopen is het zwaarste, maar ook dan kunnen mensen mij vergezellen. Alain Aerts

Maar omdat 40 rondjes van 5 kilometer op den duur wat eentonig wordt, zoekt Alain nog medelopers. “Inschrijven is niet nodig: je komt gewoon naar de Kerkstraat 31 en voor drie euro mag iedereen van mij zo lang meelopen als hij wil. En meer dan drie euro mag ook natuurlijk, hoe meer om aan De Zandschakel te geven, hoe beter!” Verschillende mensen lieten al weten dat ze Alain graag komen vergezellen. “Ik heb net een Facebookgroep opgericht, Running Friends, en daarvan komen al heel wat mensen meedoen. Ik kreeg juist nog bericht dat er zelfs iemand om 2 uur ‘s nachts een toertje mee komt doen! Dat is plezant, want ‘s nachts zal het voor mij het moeilijkste zijn, dan loop ik vaak alleen. Niet dat ik daar erg mee inzit hoor, want ik heb er zin in!”