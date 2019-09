Twee minderjarigen opgepakt voor overval op frituur ‘t Patatje Sander Bral

06 september 2019

15u57 0 Zandhoven Een minderjarige jongeman heeft een mislukte overval bekend op ’t Patatje in Zandhoven. De frituur kreeg in augustus 2018 bezoek van een gemaskerde man met een vuurwapen. Hij moest uiteindelijk zonder buit afdruipen. De lokale recherche van ZaRa kon woensdag twee verdachten arresteren. De jongeman die de overval pleegde, heeft al bekend.

Op 25 augustus van vorig jaar kreeg frituur ’t Patatje in de Langestraat in Zandhoven ongewenst bezoek. Een gemaskerde jongeman bedreigde de uitbater met een vuurwapen en eiste de inhoud van de kassa. “De overval mislukte uiteindelijk en de dader vluchtte weg”, zegt Els Kusters van de lokale politiezone ZaRa.

“Onlangs kon een doorbraak in het dossier geforceerd worden en na grondig speurwerk pakte onze lokale recherche woensdag twee verdachten op. Eén van hen bekende de feiten en gaf toe dat hij de overval uitvoerde. Een andere verdachte wordt beschouwd als medeplichtig. Beide minderjarigen werden voorgeleid bij de jeugdrechter.”

De jongeman uit Zemst die de overval pleegde, was zeventien op het moment van de feiten. Intussen is hij achttien geworden. Zijn kompaan uit Wijnegem is nog steeds minderjarig.