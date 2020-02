Turnzaal en gemeentemagazijn in Zandhoven krijgen ledverlichting Annelin Marien

21 februari 2020

14u40 1 Zandhoven De gemeentelijke turnzaal en het gemeentemagazijn in Zandhoven krijgen ledverlichting. Dat werd donderdag op de gemeenteraad goedgekeurd.

De gemeente Zandhoven zal in samenwerking met Zandhovens energiebedrijf Zonnewind ledlampen installeren in de gemeentelijke turnzaal (Schriekweg) en het gemeentemagazijn naast het containerpark (Populierenhoeve 20). De TL-lampen worden vervangen om het energieverbruik te verminderen. De installatie zal ongeveer 20.000 euro kosten, maar volgens de burgemeester is dat op negen jaar volledig terugverdiend door lagere energiefacturen. “Daarbij gaan ledlampen veel langer mee dan gloeilampen. We laten de installatie over aan Zonnewind, om het Zandhovense bedrijf te ondersteunen zodanig dat zij zich verder kunnen inwerken in dergelijke projecten. De gemeente betaalt 2.621 euro per jaar aan Zonnewind, na zeven jaar is de volledige installatie eigendom van de gemeente en na negen jaar zou de volledige kostprijs terugverdiend moeten zijn”, zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V).